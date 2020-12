ToulEmploi : en attendant 2021...

Ça sent le sapin ! Et pour une fois, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Les effluves des épiceas vont certes nous accompagner agréablement pendant ces quelques jours de repos bien mérité, et surtout, parachever une année que nous sommes nombreux à avoir trouvé interminable et éprouvante...

Un peu de répit donc, avant d’attaquer 2021 plein d’entrain ! C’est tout ce que l’équipe de ToulEmploi vous souhaite ! Nous serons de nouveau à vos côtés à compter du 4 janvier pour vous aider à concrétiser vos projets. Un travail que nous ne pourrions réaliser sans le soutien de nos fidèles annonceurs*. Plus que jamais précieux.

Très bonnes fêtes à tous !

La rédaction de ToulEmploi

* ToulEmploi remercie chaleureusement les annonceurs qui l’ont soutenu tout au long de l’année 2020 : l’Afpa Occitanie, Amos, l’Apec, Audi, Au Boulot, Cesi, l’EcoCampus de Toulouse, l’ESBanque, Derichebourg, Digital School, l’Ecole d’ingénieur de Purpan, l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tarbes, Expleo, Harmonie Mutuelle, in&ma, l’imprimerie Meynard, l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Social Occitanie, l’Institut Supérieur Vidal, l’Ipac Bachelor Factory, MidiSup, Montpellier Business School, Pôle emploi Occitanie, Porcelena, Prévifrance, Studyrama, Taman, Toulouse Business School, Toulouse Métropole, la Région Occitanie et Win.