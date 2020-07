La saison estivale s’annonce chaude... et la rentrée plus encore sur le terrain de l’emploi et de la formation ! Si La rédaction de ToulEmploi s’apprête ainsi à prendre ses quartiers d’été, votre newsletter L’Hebdo continuera de vous accompagner chaque mardi.

Vous y découvrirez une sélection d’articles inédits, extraits de notre édition 2020, « Qui recrute en Occitanie ? » (actuellement en kiosque ou sur notre Boutique en ligne), ou parus sur ce site et toujours d’actu !

En attendant de vous retrouver, le 7 septembre prochain, toutes les équipes des éditions de ToulEmploi et de ToulÉco vous souhaitent un très bel été !