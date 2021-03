Top départ pour le Rallye Bât en Comminges !

Une agence Pôle emploi, deux organisations professionnelles, quatre communautés de communes et une Mission locale. Tous partenaires d’une action visant à promouvoir un secteur porteur : le bâtiment. A l’initiative de l’agence de Saint-Gaudens, le « Rallye Bât en Comminges » va en effet mobiliser de nombreux acteurs au cours des prochains mois, à commencer par la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment et la Fédération française du bâtiment du secteur. « Nous avons souhaité associer également les Communautés de communes (Coeur et côteaux Comminges, Cagire Salat Garonne, Coeur de Garonne et Haut garonnaises), qui ont des relations privilégiées avec les entreprises implantées sur leur territoire, ainsi que la Mission locale Haute-Garonne, les jeunes étant l’une de nos cibles. Et enfin, une quinzaine d’entreprises ont répondu présentes », explique Anne Pellarre, responsable d’équipe à Pôle emploi.

Un très large panel de métiers

A partir du 23 mars et jusqu’au 30 juin, chacune ouvrira ses portes à des demandeurs d’emploi afin de leur faire découvrir un secteur d’activité ou un métier. « Nous allons ainsi leur permettre de pénétrer dans un univers que bon nombre méconnaissent ou sur lequel ils ont encore beaucoup d’idées reçues. Et pourtant, les métiers ont fortement évolué et continuent à évoluer régulièrement. Ce sont, en outre des métiers porteurs et ouverts à tous. Notre objectif est d’ailleurs d’amener des profils très variés vers ces entreprises qui sont souvent des TPE/PME : des jeunes et des moins jeunes, des femmes, des personnes en recherche de reconversion... Notre challenge est de présenter à chaque employeur des candidats potentiels, mais également de lui apporter des solutions, qu’il s’agisse de mettre en place des dispositifs d’immersion, de formation, d’adaptation à l’emploi, d’aides au recrutement... »

Menuiserie, plomberie, charpente, chauffagiste, électricité, transition énergétique… un très large panel de métiers du secteur sera représenté lors de ce rallye (voir les dates et entreprises ci-dessous), qui débutera par une visite de l’entreprise spécialisée dans la menuiserie alu Falliero, le mardi 23 mars. La société de plâtrerie Morales sera aussi sur le parcours. Une entreprise qui compte une dizaine de salariés, dont une grande partie a plus de 50 ans. « C’est vital pour nous de préparer le renouvellement des effectifs, d’attirer des jeunes vers nos métiers et de les former aux côtés de ceux qui détiennent le savoir-faire », explique Baptiste Morales. Sébastien Martinez, président de la FFB Secteur Comminges, soutient et participera également à l’opération en recevant des demandeurs d’emploi dans son groupe en mai prochain. « Notre secteur recrute et forme beaucoup. C’est une vraie opportunité pour les personnes en recherche d’emploi qui reste néanmoins peu considérée. Cette action s’ajoute aux nombreuses opérations que nous menons au sein de la fédération pour faire connaître la réalité de nos métiers et nos besoins, et c’est très bien. Il faut tout essayer », estime le PDG.

Pour essayer justement, les demandeurs d’emploi sont invités à se rapprocher de leur conseiller Pôle emploi ou de la Mission locale !

Ingrid Lemelle

Photo Gerd Altmann - Pixabay.