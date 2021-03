Du 29 mars au 9 avril, Info Jeunes Occitanie et le Crij Occitanie organisent la quinzaine des jobs d’été. Elle sera organisée en deux temps : préparation de CV, lettre de motivation et entretien le matin, et recrutement en visio l’après-midi avec des recruteurs tels que : Muc vacances, Lidl, le Club Med, Axeo, O2, Arterris, le Camping de Peyrelade...

