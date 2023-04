Une trentaine d’entreprises participent actuellement au salon en ligne que Pôle emploi consacre à l’emploi saisonnier dans le département du Lot. De nombreux postes sont à pourvoir à partir de mai, juin et juillet, dans des établissements de plein air, des restaurants et hôtels étoilés, des golfs.... Et certains employeurs offrent même l’opportunité d’être logés.

Un évènement organisé jusqu’au 28 avril prochain.

Pour participer, cliquez ici