Montpellier SupAgro renforce l’apprentissage et la recherche

À Montpellier, SupAgro propose principalement deux cursus ingénieurs : Agronomie et Systèmes agricoles et agroalimentaires durables au Sud. Deux formations accessibles à Bac +2, via des concours nationaux qui diffèrent selon l’origine universitaire des candidats. L’école dispense aussi cinq Licences professionnelles et quatre Masters internationaux et Mastères spécialisés labellisés par la Conférence des grandes écoles. Et prépare à d’autres diplômes spécialisés, à l’image du Diplôme national d’œnologue.

Quinze spécialisations et un Junior research lab

Après son regroupement avec AgroCampus Ouest à Rennes et Angers, sous le nom de l’institut Agro, l’école s’est récemment rapprochée d’AgroSup Dijon pour proposer plus de spécialisations et une mobilité inter-écoles. Montpellier SupAgro a en outre ouvert davantage de places en apprentissage pour ses élèves ingénieurs, qui concluent des contrats de trois ans dans l’agroalimentaire, la protection des cultures, la viticulture, le secteur public... La variété des entreprises d’accueil correspondant aux quinze spécialisations de fin d’études.

90% des diplômés s’insèrent dans l’année qui suit leur formation, en tant que chargé de mission, responsable de la vinification, coordinateur de programme ONG, agriculteur exploitant…

Avec 230 doctorants, Montpellier SupAgro revendique également sa dimension universitaire. Un parcours a même été ouvert récemment pour sensibiliser très tôt les élèves à la recherche. Le Junior research lab dédie un semestre aux transitions vers la durabilité en agriculture, les enseignements étant dispensés en anglais à des étudiants français et étrangers . Il a pour vocation de renforcer leur bagage scientifique, et de les former par le biais d’activités de recherche collaborative encadrées par des chercheurs seniors.

Fin septembre 2021, l’école a par ailleurs signé une convention d’association pour cinq ans avec l’Université de Montpellier. L’objectif est de renforcer les synergies entre les deux établissements en matière de formation et de politique scientifique. « La collaboration s’exercera dans les Unités mixtes de recherche en cotutelle et les unités partenaires, en particulier au sein du pôle de recherche Agriculture-Environnement-Biodiversité », a alors indiqué Anne-Lucie Wack, la directrice générale de l’institut Agro.

Mathieu Michel

1786 euros l’année

Crédit photo Supagro.