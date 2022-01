Première application à rassembler les initiatives RH liées à la parentalité, aux aidants familiaux ou aux souffrances psychologiques. Lancée par Sunshine At Work, entreprise spécialisée dans le bien-être au travail, la plateforme propose une vingtaine de services en illimité (accessibles sur smartphone, tablette et pc) résultant de cas pratiques et réels rencontrés par les services RH. Soutien psychologique, lutte contre le harcèlement, baby sitting, soutien scolaire... des services qui seront amenés à être enrichis avec le temps. Les salariés disposent de crédits pour y accéder, crédits alimentés par leur entreprise, son Comité social et économique ou encore par eux-mêmes.

« Depuis toujours et surtout dans le contexte actuel, il est essentiel de mettre ses collaborateurs en situation de succès, d’autant plus quand ils sont à distance. La notion de performance durable est un nouvel objectif qui s’impose à nos organisations. Elle est dépendante de l’environnement de travail, des contacts avec les collègues, de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, du management et de la gestion de la charge de travail. C’est l’équation que nous proposons de résoudre avec Sunshine-me », explique Olivier Anton, le président de Sunshine At Work.