Implanté à Cornebarrieu, le Groupe Satys souhaite recruter six contrôleurs en contrôle non destructif. Des postes assortis d’une formation préalable de 300 heures, dispensée sur son site et un organisme de formation externe situé à Bordeaux. à partir de janvier.

L’entreprise organisera une session de recrutement ce mercredi 14 décembre, à partir de 9h. Présentation de l’entreprise, visite d’atelier et entretiens seront proposés aux participants qui devront se présenter munis d’une pièce d’identité pour accéder au site)

Pour participer, cliquez ici