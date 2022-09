« Restart »

Evènement national consacré à la création et la reprise d’entreprise. La 5e édition se déroule cette semaine et Pôle emploi Occitanie se mobilise tout particulièrement pour sécuriser les parcours des demandeurs d’emploi porteurs de projet. Du 26 au 30 septembre, agences et partenaires proposeront de nombreux ateliers, tables rondes, visites de pépinières et autres webinaires.

Des actions réunies sur le site de l’opérateur, une carte permettant d’identifier celles qui se dérouleront près de chez vous.

La carte ici