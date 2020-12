Contrairement au Upskilling, qui vise à se former pour se maintenir dans son métier, le Reskilling consiste à acquérir de nouvelles compétences avant de changer de métier. Tendre vers une reconversion en somme, en passant par la case formation.

En France, un dispositif illustre et accompagne cette démarche. Il s’agit de la Préparation opérationnelle à l’emploi (POE), mise en place en 2009 par Pôle emploi. Recruté (en CDD d’au moins 12 mois ou CDI, contrat de professionnalisation, ou contrat d’apprentissage d’au moins 12 mois) par une entreprise sur la base de sa motivation et ses compétences transverses, le bénéficiaire suit une formation rémunérée de 400 heures maximum pour se mettre à niveau . Une formation prise en charge par prise en charge par Pôle emploi et par un Opérateur de compétences.

Une Préparation opérationnelle à l’emploi qui peut être individuelle ou collective.