Recrutement : plus de 2000 emplois au Stade Toulousain !

En partenariat avec Pôle emploi, Toulouse Métropole et le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiale, Synergie renouvelle son évènement recrutement Synergie.aero, à Toulouse. Ce mercredi 13 avril, tous les grands noms du secteur – d’Airbus à Thales en passant par Safran ou Daher et Latécoère – seront rassemblés au Stade Toulousain Rugby.

Sur le terrain, plus de 2000 offres d’emploi à saisir ! « À lui seul, un grand constructeur aéronautique viendra avec, en soute, plus de 700 offres de postes pour des mécaniciens et des ajusteurs », précise Thierry Abad, directeur des opérations Grand Sud chez Synergie. Parmi les professionnels les plus recherchés, ceux de : câbleur, chaudronnier, électricien, électronicien, mécanicien, opérateur de commande numérique, peintre, soudeur, technicien qualité, technicien logistique...

« A la clé, des formations et des emplois dans des spécialités pleines d’avenir comme la décarbonation et l’électrification, l’énergie hydrogène, l’IOT industriel, l’intelligence artificielle ou encore l’allègement des matériaux », souligne Thierry Abad,

Pour gagner du temps, vous pouvez vous préinscrire et déposer votre CV ici