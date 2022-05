Recrutement : Pierre Fabre, bien dans sa peau

Acteur régional historique, pionnier du marché des médicaments et produits dermo-cosmétiques, Pierre Fabre se veut aussi inclusif et handi-accueillant. Agnès Alvarez, responsable du recrutement, souligne « la volonté de promouvoir l’intégration des personnes en situation de handicap » et « l’importance de la diversité ».

Une centaine de personnes rejoindront les différents sites du groupe en Occitanie. À Castres, les embauches concerneront les métiers de la production et des chefs de projets SAP. Des postes de comptables, Data analysts, Data scientists et chefs de produit sont prévus au siège. Ailleurs dans le Tarn, Lavaur cible les spécialistes du digital et du e-commerce, et Gaillac, les conducteurs d’appareils de l’industrie chimique. Du côté de Toulouse, les biostatisticiens et experts réglementaires sont les bienvenus à l’Oncopole. Le centre de distribution de Muret se concentrera sur la logistique. En complément, de nombreux alternants se répartiront dans tous les services.

Postulez sur : pierre-fabre.com

A découvrir également, 26.004 postes à pourvoir en Occitanie dans la dernière édition de notre hors-série « Qui recrute dans votre région ? ». En kiosque ou sur notre boutique en ligne.