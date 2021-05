Recrutement : Lidl reste au Top !

Lidl a été nommé Top Employer pour la 2e année consécutive ! « Nous avons des engagements forts en matière de ressources humaines, et nous comptons bien renouveler cette certification qui nous tient à cœur, encore plus dans le contexte actuel », souligne Marina Tesson, chargée de recrutement à la direction régionale couvrant l’ancien territoire de Midi-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques.

Pour ses 80 supermarchés et son site de Baziège, l’enseigne va poursuivre ses recrutements. Employé polyvalent en supermarché, opérateur logistique, assistant, responsable et directeur de supermarché... les opportunités en CDI sont variées. « Nous recruterons également sur notre plateforme logistique, en CDD, pour faire face à l’accroissement de l’activité cet été, et nous allons avoir près d’une trentaine de postes à pourvoir en alternance. Chef de caisse, adjoint de manager, responsable d’équipe logistique, responsable de flux marchandises... les postes préparent à des responsabilités, nos alternants étant nos futurs managers ! »

Postulez sur : emplois.lidl.fr