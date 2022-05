Occitanie. Lidl, une enseigne attractive pour tous !

Lidl va recruter massivement en Occitanie en 2022. L’enseigne va ainsi embaucher 371 personnes pour la seule ex-région Midi-Pyrénées. Parmi ces postes, 70% seront localisés en Haute-Garonne. Du côté de l’ex-Languedoc-Roussillon, ce sont une cinquantaine d’équipiers polyvalents en CDI qui sont recherchés, un chiffre auquel vient s’ajouter une trentaine de postes saisonniers pour les supermarchés de La Grande-Motte et du Grau-du-Roi. « Sur la plateforme logistique de Lunel, nous souhaitons recruter, en plus, une dizaine d’opérateurs logistique en CDI et une quinzaine en CDD pour la période estivale. Nous allons également continuer à structurer nos supermarchés avec une dizaine d’adjoints managers dans le triangle Montpellier-Nîmes-Alès », précise l’enseigne. « Nous étions déjà dans la même dynamique, l’an dernier. Celle d’une croissance soutenue que nous désirons accompagner », complète Marina Tesson, chargée de recrutement pour l’ouest de l’Occitanie.

Des salaires supérieurs au Smic

L’enseigne recrute essentiellement, pour ses supermarchés, des employés polyvalents, chargés de la caisse, de la mise en rayon, de la cuisson du pain et du nettoyage. Elle désire également intégrer des employés logistiques. Pour ces profils, aucun diplôme particulier n’est requis, le savoir-être prime. « Nous recherchons des candidats dynamiques, qui ont le goût de la relation clients et sauront se montrer polyvalents. Il faut être volontaire et solidaire », précise Marina Tesson. L’enseigne entend également miser sur des candidats qui « recherchent un CDI ». « Nous voulons les accompagner dans leur carrière et, en échange, souhaitons qu’ils s’investissent dans l’entreprise. » Cette dernière se chargera de les former. En revanche, pour les métiers de l’encadrement (agent de maîtrise, adjoint ou responsable de magasin), un Bac +2/+3 ou Bac +5 est attendu en fonction du poste. « Une formation s’échelonnant entre sept mois et un an sera proposée aux encadrants. »

Afin d’attirer les candidats, Lidl met en avant ses recrutements en CDI, mais aussi sa politique salariale attractive. « Nous proposons des salaires plus intéressants que nos concurrents, supérieurs au Smic. De plus, nous contractualisons dès la signature des CDI un niveau de rémunération évolutif sur trois ans. J’ajoute que nous avons de petites attentions pour les grands moments de la vie de nos salariés », précise Marina Tesson. La chargée de recrutement évoque également le cadre de travail séduisant dans une entreprise, qui, elle le rappelle, s’est métamorphosée au cours de ces dix dernières années. « Lidl est déjà reconnu Top Employeur depuis trois ans. Nos magasins sont lumineux et nos plateformes logistiques sont désormais dotées d’équipements dernière génération. » L’enseigne compte enfin sur son maillage territorial, lequel permet à ses employés de travailler à proximité de leur domicile. Marina Tesson recommande aux personnes intéressées de postuler en ligne afin que leur candidature soit prise en compte et traitée dans les meilleurs délais.

