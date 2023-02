RTE recrute plus de 30 talents en Occitanie

Dans un contexte de forte croissance et d’évolution du secteur de l’énergie, RTE prévoit de recruter entre 700 et 800 personnes en CDI en 2023, en France, dont une quinzaine en Occitanie. Des jeunes diplômés et des profils plus expérimentés dans les domaines de l’ingénierie, la maintenance, des SI et des télécoms, mais aussi pour ses fonctions support (juridique, achats, commercial…). 300 postes en alternance devraient également être ouverts cette année au national, dont dix-neuf dans notre région. Les opportunités couvrent là encore aussi bien les fonctions techniques, que numériques et support.

« Ces femmes et ces hommes qui rejoindront RTE, certifiée Great Place To Work en 2022, exerceront des métiers qui ont du sens, tournés vers l’intérêt général et la construction d’un avenir neutre en carbone. Ils seront accompagnés tout au long de leur parcours professionnel par différents dispositifs RH, tels que la formation et la mobilité interne », précise l’opérateur.

Pour postuler : www.rte-france.com/carrieres