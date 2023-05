Le travail au bord de la crise… de nerfs !

J’ai dix ans ! C’est bien peu mais cependant beaucoup pour un média qui cultive encore l’amour du papier… Je suis bien jeune oui, mais j’ai pourtant l’impression d’avoir déjà vécu mille vies tant ces dernières années ont été riches en rebondissements.

Né en pleine récession économique, j’ai grandi au gré du vent, en m’habituant à ce que les années sombres laissent place aux années fastes, elles-mêmes rapidement menacées par de nouveaux événements. Une décennie ponctuée de crises en tous genres, des subprimes à celle de l’énergie, en passant par la plus déroutante de toutes : la crise sanitaire…

Tout cela n’a pas été sans incidence sur ma spécialité, l’actualité du marché du travail. Suspendu aux différentes notes de conjoncture et enquêtes prospectives, à l’écoute des dernières tendances RH et surtout, nourri de mes nombreux échanges avec les professionnels comme les demandeurs d’emploi, j’ai vu les choses évoluer peu à peu. Profondément...

Exit la « valeur travail », l’appréhension du CDI comme un Graal, la notion même de carrière... La désacralisation du travail s’est mise en marche. Une véritable lame de fond, amplifiée par le Covid, que rien ne semble pouvoir arrêter désormais… Et qui contraint aujourd’hui tous les recruteurs à apprendre à nager. Autrement.

Tous oui, car cette nouvelle crise du recrutement est systémique. Aucun secteur, type d’entreprise ou métier n’est épargné. Aujourd’hui, quel que soit son profil, le candidat est roi ! Et il fait sa loi : accepte ou refuse telle ou telle opportunité, interroge sur le sens de sa mission, les valeurs de l’entreprise, négocie sa rémunération, ses conditions de travail ou ses congés… Et les recruteurs d’obtempérer (souvent) et d’implorer : « Recrutez-nous ! »

Le rapport de force s’est inversé, c’est certain. Pour combien de temps ? Aussi longtemps que l’offre d’emploi restera supérieure à la demande, ce qui sera encore le cas cette année. Alors profitez-en ! Pour changer de poste, d’employeur, demander une promotion ou une augmentation. Faites votre crise ! La mienne pointe déjà le bout de son nez… Eh oui, j’ai dix ans… bientôt l’adolescence !

Ingrid Lemelle, rédactrice en chef de ToulEmploi