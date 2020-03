Quels sont les nouveaux cursus du Pôle Formation-UIMM Occitanie ?

L’ouverture du 4e centre de formation de l’industrie de la région, implanté à Cambes près de Figeac, sera probablement retardée au regard de la crise sanitaire. Mais ce centre, rattaché à l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), démarrera bien avec deux formations dispensées en apprentissage. Chacune se déroulera sur un an. Il s’agit du CAP Aéronautique option Structures, qui forme des ajusteurs monteurs de cellules aéronefs, et du Bac pro Technicien d’usinage. Les apprentis bénéficieront de 2000 m2 de locaux flambant neufs et d’un important parc de machines en usinage, choisies en concertation avec les entreprises du secteur (Ratier Figeac, Figeac Aéro…). Objectif ? Se doter d’un outil parfaitement en phase avec leurs attentes et besoins (lire notre article).

87% de taux d’insertion

À Beauzelle, l’offre sera elle aussi enrichie dès la rentrée de deux Bacs pro Aéronautique, option Structure, et Systèmes numériques, option Sureté et sécurité des infrastructures de l’habitat et du tertiaire, des BTS Contrôle industriel et régulation automatique, Systèmes numériques option Informatique et réseaux, et Technico-commercial, et de la Mention complémentaire Technicien en soudage. Ces formations viendront s’ajouter aux 17 existantes, confortant le centre de Beauzelle comme le plus important de la région (1000 alternants formés chaque année).

« L’industrie se transforme : de nouveaux métiers et de nouvelles technologies apparaissent. En ouvrant de nouvelles sections, nous nous inscrivons dans une démarche concrète afin de proposer des formations en cohérence avec les attentes des industriels. Pour se développer, l’industrie régionale a impérativement besoin de compétences », déclare Sébastien Jaulerry, le président du Pôle Formation-UIMM-Occitanie, également présent à Tarbes et Baillargues.

Si de nombreux pans de l’industrie sont actuellement au ralenti, voire à l’arrêt, nul doute que l’activité redémarrera dans quelques temps, et avec elle, les recrutements en alternance. Depuis sa création, il y a 15 ans, le Pôle Formation-UIMM Occitanie a formé plus de 15.000 apprentis. « 87% trouvent un emploi dans leur filière et dans les six mois qui suivent leur formation », assure l’organisme.

Ingrid Lemelle

