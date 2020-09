Quels sont les 80 postes ouverts par Leroy Merlin près de Béziers ?

La date a été fixée au 24 février 2021. Un nouveau magasin Leroy Merlin ouvrira alors à Villeneuve-lès-Béziers, dans la ZAC de la Méridienne. Une implantation supplémentaire pour l’enseigne de bricolage, décoration, jardinage... qui a confié à Pôle emploi la sélection de ses futurs salariés. Après avoir recruté une partie des futurs responsables de rayon et logistique, l’opérateur procède actuellement à la sélection de quatre-vingt personnes !

Trois profils recherchés

Des employés logistiques (vingt postes), qui auront pour mission la gestion des produits et des stocks en entrepôt, ainsi que la préparation et la mise à disposition des commandes clients. Les candidats sélectionnés devront être « organisés », « efficaces » et « rigoureux », et ils bénéficieront, préalablement à leur prise de poste, d’une formation organisée dans le cadre d’une Préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC).

Autres profils recherchés par l’enseigne, des hôtes service client. Vingt postes sont là aussi ouverts à des personnes « prévenantes », « bienveillantes », « à l’écoute » et « toujours optimistes ». Elles seront affectées à des postes de caisse et d’accueil.

Enfin, l’essentiel des opportunités vise les conseillers de vente. « Vous êtes rattaché à un univers produits (décoration, jardin, cuisine, salle de bain, etc.), et vous accompagnez vos clients dans la réalisation de leurs projets d’habitat », peut-on lire sur le portail recrutement de Leroy Merlin, qui propose cette fois quarante postes.

Des CDI, qui prendront effet entre novembre prochain et janvier 2021. Les personnes intéressées sont invitées à postuler par mail auprès de Pôle emploi (cv.34049@pole-emploi.fr avec en objet Leroy Merlin + poste souhaité) ou directement sur le site de l’enseigne. Elle y propose également des emplois de responsables de rayon, logistique, services clients et rayon matériaux, en ce moment, à Villeneuve-lès-Béziers.

Ingrid Lemelle

Photo Leroy Merlin DR.