« En 2021, les tensions sur le marché du travail atteignent un niveau jamais égalé. Au total, en Occitanie, plus de 6 métiers sur 10 sont en forte, voire très forte tension », rapporte Pôle emploi Occitanie, qui vient de dévoiler le Top 30 des métiers enregistrant les plus fortes difficultés de recrutement dans la région. Treize d’entre eux n’étaient pas présents dans le classement 2020. Ils relèvent essentiellement de l’industrie, la santé, l’installation et la maintenance, et les fonctions supports à l’entreprise. Et contrairement aux idées reçues, tous ces métiers proposent des conditions d’emploi « meilleures que la moyenne » et un environnement de travail peu contraignant. En voici la liste.

Pour accéder à l’étude régionale, mais aussi aux déclinaisons de l’enquête par département et bassin d’emploi, cliquez ici.

Photo Alterio Felines - Pixabay.