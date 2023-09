QVT : comment faire des obligations un levier d’attractivité ?

L’édition toulousaine du salon Préventica se déroulera au Meett de Toulouse, du mardi 19 au jeudi 21 septembre 2023, pouvez-vous nous rappeler quelle est la vocation de cet évènement ?

Préventica, qui tourne en France depuis 25 ans, s’installe pour la 5e fois à Toulouse. Sa vocation, comme celle de notre plateforme Internet, est de rassembler toutes les ressources disponibles en matière de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail, et cela afin d’inspirer et de donner des outils aux dirigeants et professionnels des ressources humaines. Un sujet qui n’a jamais été autant d’actualité qu’aujourd’hui, la Qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) étant devenue un moteur d’attractivité des entreprises et un levier de fidélisation des salariés. C’est particulièrement le cas dans certains secteurs tels que la santé ou le médico-social, auxquels nous allons consacrer une conférence sur le thème de « Soigner les soignants », ou encore des acteurs de la fonction publique, désormais soumis au Plan de santé au travail.

Quels vont être les temps forts de cette nouvelle édition ?

Les Prix des Leaders Bienveillants vont de nouveau valoriser et récompenser les démarches inspirantes d’entités qui viendront partager leurs expériences. Dans le cadre d’un « Prevhackthon », étudiants et professionnels des RH vont par ailleurs travailler en équipe sur la question de la digitalisation de la prévention. La 2e édition du salon de la Sécurité routière au service des Mobilités en entreprise (SEMOB) sera organisée cette année conjointement avec Préventica. Enfin, nous proposerons une projection-débat du court-métrage La mission sur le Harcèlement moral, en présence de sa réalisatrice, Bojana Momirovic. Tout cela, en plus des 150 ateliers et conférences qui seront organisés sur les trois jours.

Le programme est effectivement très riche, et le nombre d’exposants conséquent, comment conseillez-vous aux visiteurs de s’organiser ?

En consultant tout d’abord notre site afin d’identifier les sujets et les structures qui les intéressent. Ils peuvent alors s’inscrire pour éviter la file d’attente à l’entrée, et prendre rendez-vous avec certains exposants afin d’être certains de pouvoir les rencontrer. Il faut également souligner que l’accès à Préventica, organisé sous le haut patronage des ministères du Travail et de la Santé, est libre et gratuit. Une occasion unique de s’informer et de se former sur tout ce qui peut améliorer les condition de travail des collaborateurs !

Propos recueillis par Ingrid Lemelle

Photo Préventica DR.