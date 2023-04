Pourquoi rejoindre Miléade en Occitanie ?

Adrien Goldschmid, vous êtes le responsable sourcing et GRH du groupe Miléade, lequel vient d’annoncer sa volonté de recruter un millier de personnes dans ses 31 Villages Clubs et Hôtels, en France, l’Occitanie est-elle concernée ?

Oui nous comptons trois Villages Clubs dans votre région, à Samatan, Port-Barcarès et La Grande-Motte. Des sites qui ont ouvert leurs portes début avril, et doivent compléter leurs équipes pour assurer la saison touristique. Ce sont ainsi une centaine de CDD saisonniers qui vont être ouverts cette année. Nous recrutons dans quatre grandes familles de métiers : la restauration, en cuisine et en salle, l’hébergement (valets et femmes de chambre), l’animation adultes et enfants, et enfin la maintenance. Une grande diversité d’opportunités donc, ouvertes aux professionnels comme aux débutants que nous formons lors de leur prise de poste.

Vous proposez des postes « nourris et logés »...

Oui, nous veillons à ce que nos saisonniers se sentent bien chez nous (cadre de travail agréable, 50% de remises sur nos offres...), et ces aspects peuvent être très intéressants pour les jeunes, notamment les étudiants. D’une façon plus générale, nous cherchons autant que possible à fidéliser nos saisonniers qui peuvent être titularisés afin de revenir d’une saison à l’autre, ou de poursuivre la saison d’été avec celle d’hiver dans un autre de nos sites, ce qui leur assurent alors dix mois d’activité sur douze. Nos jobs d’été peuvent également être un tremplin pour évoluer avec nous en CDI, ce qui a d’ailleurs été le cas de bon nombre de nos responsables de services et directeurs.

Vous récompensez également la fidélité de vos collaborateurs, pour quelles raisons ?

Le recrutement est très concurrentiel dans notre secteur, donc oui, nous avons mis en place plusieurs dispositifs qui contribuent à l’envie de rester dans le groupe : un 13e mois de salaire pour ceux qui ont plus d’un an d’ancienneté, un complément de rémunération lié aux performances économique de l’entreprise pour ceux qui sont avec nous depuis plus de deux ans, une prime d’ancienneté à partir de trois ans... Nous insistons enfin sur le fait que Miléade ne distribue aucun dividende à ses actionnaires. Tous les bénéfices réalisés sont soit réinvestis soit distribués aux collaborateurs sous forme de primes.

