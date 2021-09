Pourquoi Proman s’ouvre-t-il à l’intérim d’expertise ?

Patricia Lopatka, vous êtes la responsable de l’agence Proman Tertiaire et Expertise, une nouvelle agence installée à Colomiers, quelle est sa spécificité ?

Il s’agit d’une structure dédiée à l’intérim d’expertise, Proman en comptant six de ce type en France. Nous recrutons des cadres, des techniciens et des employés dans trois grandes familles de métiers : l’ingénierie de l’industrie et de la construction, l’informatique et les télécommunications, et les fonctions support et administratives, dans la comptabilité, la finance, les RH... Des recrutements que nous réalisons pour les grands groupes et les PME-PMI sur l’ensemble de l’ex-région Midi-Pyrénées, en intérim, CDD et CDI.

Proman avait jusqu’à maintenant un positionnement d’agences plutôt « généralistes », pourquoi cette spécialisation ?

Il s’agissait au départ de répondre à une forte demande des clients du réseau, mais nous observons que les entreprises expriment plus largement des besoins croissants en personnels qualifiés. Proman s’inscrit donc dans cette évolution, tout en apportant une solution efficace aux problématiques de recrutement, qui sont elles aussi croissantes. Proman Expertise effectue en effet un important travail de sourcing que nos clients n’ont pas les moyens et/ou le temps de réaliser.

Comment se porte le marché du recrutement en cette rentrée ?

Nous sentons que la demande pousse partout. Le secteur de l’aéronautique reste certes un peu poussif, mais la reprise de l’économie est forte et de nombreuses entreprises doivent se staffer. D’ailleurs, les besoins qui nous sont exprimés sont « fermes » et portent soit sur des missions ponctuelles correspondant à des besoins très spécifiques, soit sur des postes en CDI. Et nous avons énormément d’emplois à proposer !

Propos recueillis par Ingrid Lemelle

Sur la photo : Patricia Lopatka, responsable de l’agence Proman Tertiaire et Expertise. DR.