On connaissait les TAF, ces manifestations Travail Avenir Formation organisées chaque année dans les principales villes et agglomérations des treize départements d’Occitanie. « Place du TAF » se déroule quant à elle sur les places dans des quartiers prioritaires de la ville ou des villages situés en zones rurales.

Le principe est le même : permettre aux habitants de s’informer, s’orienter, se former et déposer leur candidature auprès d’entreprises du territoire. L’opération, organisée par le Conseil régional et Pôle emploi, a débuté il y a quelques jours. Et elle fera étape cette semaine à Foix (le 28 juin), Cintegabelle (le 29) et Saint-Girons (le 30).

Infos pratiques et précisions ici