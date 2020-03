Où trouver votre TAF en Occitanie ?

Co-organisés par la Région Occitanie, Pôle emploi, les Missions locales ainsi que différents partenaires institutionnels, les salons TAF (Travail, Avenir, Formation) sont devenus le rendez-vous incontournable des personnes en recherche d’emploi, de formation, de projet de reconversion, de création... Mars constitue le temps fort de ces manifestations qui réunissent entreprises, organismes de formation, spécialistes de l’orientation, ou encore experts de la création / reprise d’entreprise. Sept d’entre elles se dérouleront en effet au cours des prochaines semaines. A la clé, des milliers d’opportunités !

Le 4 mars, à Albi

175 entreprises, 1000 offres d’emploi (dont 200 jobs d’été), une trentaine d’organismes de formation, 25 CFA répartis autour de démonstrations de métiers et un espace création/reprise d’entreprises, sont annoncés sur ce salon qui se déroulera au Parc des Expositions d’Albi, de 9h à 17h.

La liste des exposants ici

Les 4 et 5 mars, à Montpellier

Le Parc des expositions de Montpellier réunira sur deux jours (de 9h à 17h) près de 140 partenaires de la Région (organismes de formation, CFA, acteurs de l’orientation et membres du SPRO), et près de 500 entreprises. L’occasion d’assister également à la sélection régionale des Olympiades des métiers, catégorie Art floral.

La liste des exposants ici

Les 11 et 12 mars, à Toulouse

Organisé au Parc des Expositions de Toulouse sur deux jours (de 9h à 17h), le salon proposera notamment sept espaces dédiés à des secteurs d’activité à fort potentiel d’emplois, et rassemblera 400 recruteurs. VAE, alternance, mobilité internationale, jobs d’été... les visiteurs pourront également s’informer sur de nombreux sujets.

Le 11 mars, à Carcassonne

Le Centre de Congrès Le Dôme de Carcassonne accueillera (de 9h à 17h) une quarantaine d’organismes de formation et CFA, ainsi qu’une centaine de recruteurs regroupés par secteur d’activité. Des démonstrations métiers sont proposées sur les espaces agriculture, BTP et métiers de bouche et restauration

Les 24 et 25 mars, à Nîmes

Organisé au Parc des Expositions de Nîmes le mardi 24 mars (de 9h à 19h) et le mercredi 25 mars (de 9h à 17h), le salon accueillera une soixantaine d’acteurs de la formation professionnelle, une vingtaine d’organismes de formation en alternance, et plus de 120 entreprises qui recrutent.

Le 26 mars, à Mende

Le salon se déroulera sur l’Espace Evénement Georges Frêches (de 9h à 17h). Les visiteurs pourront postuler directement auprès des recruteurs présents, mais aussi s’informer sur la formation professionnelle continue et l’apprentissage, et assister à de nombreux ateliers et des démonstrations métiers.

Ingrid Lemelle

Photo Région Occitanie Mannoury Margaux DR.