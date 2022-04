Pour Observatoire régional des compétences industrielles Occitanie, instance d’observation et de réflexion prospective qui vise à anticiper les besoins en compétences des entreprises et à apporter aux acteurs de l’emploi et de la formation une meilleure connaissance du tissu industriel régional.

Sa dernière étude porte sur sur l’évolution des compétences dans la filière aéronautique et spatiale en Occitanie. 100 établissements ayant au moins une marché dans la filière y ont répondu, et elle propose une analyse des besoins sur 51 compétences montantes.

Pour lire l’enquête, cliquez ici