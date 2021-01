« Afin de suivre au plus près l’évolution des besoins en recrutement, une enquête complémentaire BMO‐flash a été réalisée en septembre 2020, déclinaison courte de l’enquête traditionnelle sur les Besoins en Main d’œuvre (BMO) », indique le service statistique de Pôle emploi Occitanie. Objectif, mesurer l’impact de la crise sanitaire et économique sur les recrutements en cours et à venir.

Une étude qui témoigne de conséquences très importantes, puisque plus d’un quart des employeurs qui avaient anticipé des recrutements au cours du 4e trimestre 2020 déclaraient y avoir renoncé en raison de problèmes de trésorerie, d’une baisse d’activité durable ou momentanée. Parmi ces derniers, 46% souhaitaient cependant les reporter en 2021. Les principaux secteurs concernés sont : l’administration publique et l’enseignement, les activités immobilières, les équipements électriques, électroniques, informatiques... l’agriculture, le commerce et la réparation automobile, ainsi que l’hébergement et la restauration.