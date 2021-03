Occitanie : le marché de l’emploi à l’épreuve du Covid

« En janvier 2021, les offres d’emploi s’inscrivent toujours en baisse dans un grand nombre de bassins d’emploi », rapporte Pôle emploi Occitanie, dans son étude intitulée « Les impacts de la crise sanitaire en Occitanie ». Après l’effondrement exceptionnel du nombre d’offres enregistrées en avril 2020 (7300, contre 26.500 en moyenne chaque mois), le marché du travail peine en effet à redémarrer. « Avec un volume de 20.500 sur le 1er mois de l’année 2021, la baisse annuelle des offres d’emploi se poursuit : ‐ 23% en janvier (‐ 6300 offres) après ‐ 14% en décembre 2020) », indique l’étude.

Pôle emploi souligne néanmoins que les évolutions se révèlent très contrastées selon les territoires. La situation semble ainsi s’améliorer sur Castelsarrasin, Albi‐Carmaux et Rodez, tandis que sur Lourdes, Prades, Lannemezan et Lodève, le marché reste en retrait. L’étude pointe également des différences importantes entre les deux principales métropoles régionales. En janvier dernier, « le bassin de Toulouse présente une baisse des offres d’emploi de 38% soit ‐ 3150 offres ; celui de Montpellier enregistre un repli de moindre ampleur : ‐ 14%, soit ‐ 520 offres. »

3100 demandeurs supplémentaires dans l’industrie



Toutes les activités ne sont en outre pas impactées de la même manière. « En janvier, la très grande majorité des secteurs enregistre un recul des offres d’emploi sur un an, excepté trois d’entre eux : la santé, la construction et l’agriculture. A l’inverse, l’hébergement‐restauration, les autres activités scientifiques et de soutien (intérim), et les activités informatiques figurent parmi les plus touchés avec des taux d’évolution de ‐ 50% et moins. Les activités juridiques, comptables et ingénierie sont aussi particulièrement affectés avec un repli des offres d’emploi de ‐ 33%. L’industrie et le commerce, secteurs fortement pourvoyeurs de main‐d’œuvre, affichent des taux d’évolution respectifs de ‐ 12% et ‐ 24%. »

Un contexte qui oriente évidemment à la hausse la demande d’emploi. « Depuis le mois de septembre, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi dépasse la barre des 600.000 personnes (605.100 à décembre), niveau inégalé depuis le début de la série en 1996. Plus précisément, cela représente un accroissement de près de 29.750 demandeurs d’emploi supplémentaires, soit une augmentation de 5,2% sur un an. », précise l’opérateur. Les professionnels de l’industrie sont les plus fortement impactés (près de 3100 demandeurs supplémentaires sur un an). L’évolution de la demande est par ailleurs très nette dans la communication, la banque, l’assurance, et l’immobilier, les métiers de la santé étant les seuls à enregistrer un recul du nombre de demandeurs d’emploi.

Ingrid Lemelle

Graphiques : « Les impacts de la crise sanitaire en Occitanie », Pôle emploi Occitanie.