Occitanie. Quels seront les métiers les plus porteurs d’ici à 2030 ?

75.000 postes à pourvoir chaque année en Occitanie, d’ici à 2030. C’est la projection de la déclinaison régionale de l’étude réalisée par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) : « Les métiers en 2030 ». Dans une région où l’emploi est deux fois plus dynamique que dans l’hexagone, mais où le chômage se révèle également toujours particulièrement élevé, les débouchés promettent donc de rester importants.

« À l’horizon de 2030, les métiers d’ingénieurs et cadres du privé et ceux du care (aide et soin) seraient parmi les plus créateurs d’emplois en Occitanie, comme sur le territoire métropolitain », précise la Dares. « Les créations d’emplois chez les ingénieurs en informatique, les cadres commerciaux et technico-commerciaux et les cadres des services administratifs, comptables et financiers seraient nettement plus créateurs d’emplois en Occitanie qu’en France métropolitaine (près de deux fois plus), tendance observée par le passé (2009-2018) et prolongée en projection. En effet, l’Occitanie est une région particulièrement attractive pour les cadres et est spécialisée dans des activités à forte valeur ajoutée (aéronautique, spatial, santé, ingénierie R&D…). »



Les tensions actuellement observées sur certains des métiers spécifiques à notre région pourraient se maintenir ou s’accentuer d’ici 2030. C’est en particulier le cas pour les agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons... des professions qui souffrent d’un déficit d’attractivité alors même que l’Occitanie est la seconde région recrutant le plus de salariés agricoles. Les ouvriers qualifiés du gros œuvre et du second œuvre du bâtiment, eux non plus, ne devraient pas être suffisamment nombreux pour couvrir les besoins des entreprises.

Dans les hôtels, cafés, restaurants, « les nombreux départs en retraite des patrons et cadres supposeront des transmissions d’entreprises qui ont déjà du mal à trouver preneur », souligne la Dares. Quant aux aides à domicile et aux fonctions d’études et de recherche, elles « bénéficieraient d’un afflux de jeunes débutants suffisant pour couvrir les besoins supplémentaires à moyen terme, mais sans pour autant résoudre les difficultés actuelles », rapporte l’étude. Enfin, certaines professions pour l’instant préservées pourraient connaître d’importantes tensions à l’avenir, à l’instar des agents d’entretien.

Ingrid Lemelle

Crédit photo : Joseph Mucira de Pixabay - Crédit graphique : Dares.