Occitanie : Mistertemp’group dévoile les salaires de ses 700 postes à pourvoir

Mistertemp’group, spécialisé dans l’intérim digital, vient d’établir son baromètre des salaires. Une étude visant à mesurer l’impact de la hausse du Smic, intervenue le 1er octobre dernier, secteur par secteur, en Occitanie. « En effet, après une crise sanitaire sans précédent ayant particulièrement bouleversée le marché de l’emploi, Mistertemp’group constate une reprise qui s’amorce dans la région Occitanie et propose 700 postes tous secteurs confondus », indique l’enseigne de travail temporaire.

Parmi les secteurs les plus pourvoyeurs d’offres en cette fin d’année, l’industrie avec quelque 250 postes à pourvoir, notamment aux fonctions d’agent de production (au salaire mensuel moyen de 1590,91 euros brut), de technicien de maintenance (1668,26 euros), ou de conducteur de ligne (1751,67 euros brut). Cariste (1791,10 euros), magasinier (1709,21 euros) et manutentionnaire (1624,28 euros) restent également très recherchés, la logistique proposant 200 postes.

Avec respectivement 100 propositions d’emploi recueillies, le BTP et le tertiaire continuent à rechercher des profils très variés. Les salaires s’inscrivent dans une fourchette comprise entre 1600 et près de 1900 euros brut pour le premier, qui recrute actuellement sur tous les fronts. Enfin, Mistertemp’group totalise une cinquantaine d’offres dans le secteur de la santé, principalement d’aide-soignant (1596,98 euros brut par mois) et d’infirmier (1895,75 euros).