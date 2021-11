Occitanie : La Compagnie Fiduciaire renforce toujours ses équipes

La Compagnie Fiduciaire, cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, poursuit sa croissance et ses recrutements. Après avoir réalisé plus de 200 embauches depuis le début de l’année, le groupe (800 collaborateurs) continue à renforcer les équipes de ses 25 cabinets implantés en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Île de France.

80 postes sont actuellement ouverts, dont une dizaine dans la région Occitanie. Principalement à Toulouse. La Compagnie Fiduciaire recherche des profils variés : comptables, gestionnaires de paie, avocats, ingénieurs patrimoniaux, auditeurs, développeurs, informaticiens... L’entreprise développe par ailleurs une politique active de formation des jeunes, qu’elle accueille en stage et en alternance.

