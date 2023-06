Nouvelles extensions (nouveaux emplois) chez Bricoprivé !

L’entreprise de e-commerce spécialisée dans les ventes privées d’articles de bricolage, jardinage et aménagement de la maison va recruter une cinquantaine de personnes cette année. Sur son siège, basé à Toulouse Montaudran, son site logistique installé à Castelnau-d’Estrétefonds, mais aussi le siège nîmois de sa filiale Racetools, e-spécialiste de la distribution d’outillage électroportatif pour professionnels.

Bricoprivé va notamment renforcer son service informatique de développeurs, de Data engineers et de QA engineers. Des assistants commerciaux, chargés de clientèle, key account managers… ainsi qu’un contrôleur de gestion viendront compléter son service commercial. Enfin, des agents logistiques sont recherchés à Castelnau.

« Nous sommes également ouverts à l’idée d’accueillir des alternants au sein de nos directions IT, finance, commerce et marketing », ajoute la société.

Postulez sur : www.bricoprive.com

