Depuis Toulouse, Brico Privé casse la baraque

Encore une belle année qui s’annonce pour Brico Privé. La société dédiée aux ventes privées de produits de bricolage, jardinage et aménagement de la maison n’envisage pas de ralentir le rythme. Bien au contraire, elle a l’ambition d’intégrer une centaine de nouveaux salariés au siège de Toulouse Montaudran, pour appuyer son développement. Parmi les nouveaux arrivants, l’entreprise cible en priorité des profils IT : développeurs, product owners et data engineers. Les fonctions achats, stratégiques, sont également en ligne de mire. Au global, tous les services de l’entreprise sont concernés par son essor : les équipes commerciales et marketing s’étofferont de nouveaux graphistes, rédacteurs web, CRM et chargés de clientèle. Les fonctions support telles que la comptabilité ou le pôle administratif suivront le mouvement, et l’entrepôt logistique situé à Eurocentre accueillera lui aussi de nouveaux collaborateurs.

Priorité aux soft-skills

« Nous recherchons avant tout des personnalités. » Pour Céline Berthier, DRH du groupe, « l’agilité et la curiosité chez les candidats sont des atouts majeurs. Bien sûr, certains métiers nécessitent des bases techniques incontournables, mais nous nous attachons à promouvoir la diversité dans les parcours de ceux qui nous rejoignent et à valoriser le savoir-être plutôt que des expériences passées ».

Cette année, outre le recrutement, l’accent est mis sur la formation. L’entreprise donne une importance majeure à la gestion des compétences « pour offrir à tous nos salariés des perspectives d’évolution de carrière en adéquation avec nos valeurs », explique la directrice.

Ces dernières reposent sur quatre piliers : adaptation, solidarité, ambition et esprit d’équipe.

Pour renforcer la synergie des équipes, mise à mal par la pandémie, la société organise régulièrement des événements festifs ou professionnels. Une heure hebdomadaire de sport est offerte à chaque collaborateur : les cours sont dispensés dans les locaux pour favoriser les liens en interne. « Nous voulons remettre la simplicité au cœur des relations et instaurer un climat de convivialité. Cela nous tient vraiment à cœur », conclut Céline Berthier.

