Nîmes : Le Campus Habitat, énergies et écoconstruction labellisé « Excellence » !

Valérie Poplin, vous êtes la directrice opérationnelle du campus Dhuoda, que va changer pour vous le Plan investissement avenir ?

Le campus Dhuoda est un réseau d’établissements qui englobe notamment des lycées des métiers (dont le Lycée Dhuoda), des CFA du BTP et des établissements du supérieur, dont l’Université de Montpellier et l’IUT de Nîmes. Nous avons obtenu dans le cadre de ce Plan investissement avenir (PIA) une enveloppe de 2,5 millions d’euros sur un coût total de projets de 5,2 millions d’euros pour une période de dix ans. Cette subvention est donc un coup de pouce non négligeable, qui va servir à améliorer nos équipements pédagogiques. Elle sera complétée par des cofinancements publics-privés. D’une part grâce à des abondements de la Région, des métropoles de Nîmes, Alès, Montpellier, et d’autre part grâce à des aides d’entreprises partenaires.

Quels sont vos projets phares ?

Tout d’abord nous allons mener des actions transversales de communication, afin de promouvoir les métiers et qualifications dans notre thématique : l’efficacité énergétique du bâtiment et les énergies renouvelables. En effet nous avons du mal à attirer des candidats dans nos filières, où les métiers sont véritablement en tension.

Ensuite nous allons acheter de nouveaux équipements pédagogiques et mener des travaux de R&D pour améliorer le contenu de nos formations existantes. Par exemple à Dhuoda, une rénovation du plateau technique est programmée avec l’achat d’une nouvelle éolienne. L’Université de Montpellier va développer, en partenariat avec l’école des Mines d’Alès, une plateforme de recherche consacrée à l’internet des objets, un plateau technique et un laboratoire pour travailler sur le comportement énergétique des bâtiments.

Autre projet phare, la conception d’un chantier école avec la construction d’un bâtiment à énergie positive au CFA du BTP du Gard d’Alès. Tous les apprenants interviendront dans les différentes étapes de ce chantier école, de la conception jusqu’à la réalisation.

De nouvelles formations verront-elles aussi le jour grâce au PIA ?

Non, ce n’est pas l’objet de ce plan. L’offre des formations existantes est déjà conséquente, d’ailleurs plus de 500 formations seront concernées par le PIA et 250 enseignants seront formés au cours du projet. Nous ne sommes pas là pour former à de nouveaux métiers, mais pour faire évoluer notre pédagogie face à des métiers qui ont fortement changé. D’ailleurs pour décider des actions à mener, nous nous sommes appuyés sur les besoins exprimés par nos entreprises partenaires.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Crédit Photo : IUT Génie Civil.