Montpellier : attention, ça (re)démarre en janvier !

Face à la pénurie de profils spécialisés, Google France a lancé un Bootcamp numérique proposant une formation d’expert en marketing digital. Un cursus proposé gratuitement à trente jeunes demandeurs d’emploi (18/30 ans) par région, le dispositif ayant été initié en Occitanie en partenariat avec Pôle emploi Hérault, l’opérateur de compétences Afdas et The Adecco Group.

Un diplôme reconnu par l’État

Le cursus a débuté en septembre dernier à Montpellier, pour une durée de quinze mois dont douze en alternance. Il comprend un parcours complet et multi-plateformes permettant d’appréhender le référencement naturel et payant, les réseaux sociaux, la pub digitale, l’e-mailing, l’affiliation, le SEO, les outils d’analyse… À l’issue, un Bachelor Responsable marketing digital et publicité en ligne, reconnu par l’État. Et cela, alors qu’aucun prérequis de diplôme n’est exigé !

« Cette formation s’adresse aux jeunes avec une appétence digitale et marketing, motivés, curieux et adaptables ! », souligne Google, qui s’apprête à lancer une nouvelle session dans quatre villes, dont Montpellier. Les candidatures vont ouvrir très bientôt, les étudiants étant attendus dès janvier. Ils démarreront leur programme par un « Jumpstart », c’est-à-dire une période de trois mois durant laquelle ils seront préparés et accompagnés dans la recherche de l’entreprise qui les accueillera en alternance.

Les inscriptions se font sur le site Oreegami.com, qui se charge ensuite de sélectionner les candidats par le biais de tests (jeux de logique pour évaluer le profil émotionnel et les capacités d’adaptation, de mémorisation et de raisonnement), d’épreuves techniques, d’ateliers et enfin d’un entretien.

Ingrid Lemelle

Pour postuler, cliquez ici

Photo Google France DR.