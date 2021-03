Montpellier Business School, une nouvelle identité tournée vers l’international

« Nous avons voulu traduire, dans notre logo, notre spécificité d’ouverture sociale et d’inclusion, en imbriquant le symbole # et le symbole ≠. Montpellier est par ailleurs moins mise en avant, dans une volonté d’internationalisation », nous explique Bruno Ducasse, directeur général de Montpellier Business School (MBS). Avec ses différents programmes, l’école de management accueille chaque année environ 3700 étudiants, dont un millier d’étrangers.

Une nouvelle spécialisation

Après avoir équipé, à la rentrée 2020, l’ensemble de ses salles pour pouvoir dispenser les cours en comodal, MBS se penche déjà sur le futur afin de repenser ses différents programmes. Dès 2021, c’est le Programme Grande École (PGE) qui sera réformé, avec deux idées générales, nous indique Bruno Ducasse : « Le premier objectif est de faire en sorte que tous les étudiants aient au moins une expérience de trois mois à l’international. » Pas forcément évident alors que MBS est l’école de management la plus en pointe sur l’alternance, avec 1400 alternants. « Ensuite, cette refonte du PGE nous permet de repenser la spécialisation en 3e année, pour qu’elle soit plus adaptée aux attentes des employeurs en matière de professionnalisation. » À la rentrée 2022, MBS souhaite par ailleurs proposer une spécialisation pour les étudiants intéressés par la transition écologique et le développement durable.

Les équipes pédagogiques travaillent aussi à une modification de son MBA. Pour 2021, celui-ci devra répondre mieux aux besoins des entreprises. Par ailleurs, alors qu’il est aujourd’hui entièrement en français, MBS veut créer un MBA en anglais pour 2021 ou 2022. Une manière de faire coller la formation avec la nouvelle identité de l’école.

Enfin, dans le cadre de son plan stratégique, l’établissement montpelliérain développe son offre « executive »pour proposer d’autres produits en matière de formation continue.

Paul Périé

Bachelor (en 3 ans) : 8600 euros par an - Bachelor, parcours en anglais : 11.000 euros par an - Programme Grande École : 12.500 euros en 1re année, 13.000 euros les deux suivantes

Crédit photo MBS DR.