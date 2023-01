Montpellier Business School agit pour le changement, et vous ?

Montpellier Business School vient d’obtenir, pour la deuxième année consécutive, la médaille d’argent du classement des écoles de management les plus engagées en matière de transition écologique et sociale, ChangeNOW, publié par Les Echos Start. « Une grande fierté » pour Cédrine Joly, la directrice de son Programme Grande École (PGE), qui a contribué au lancement du « PGE nouvelle formule » en septembre 2021. Une formule déclinée depuis aux, MBA et MSi de l’école de management.

En plus des matières dédiées, comme le marketing environnemental ou la finance durable, tous les cours « sont désormais pensés via le prisme de la transition écologique » et des séminaires viennent compléter chaque sujet en profondeur. L’école dispose même d’un « sustainability lab » dans lequel une trentaine de « chercheurs », professeurs, équipes pédagogiques, étudiants et alumni, réfléchissent et agissent pour faire progresser l’écologie en interne.

Une rentrée décalée pour les déçus de Parcoursup

Depuis la rentrée 2022, le parcours d’excellence Act for Change va encore plus loin, avec 90 heures additionnelles visant à « développer la posture de leader » des étudiants motivés par un engagement sociétal et environnemental fort. « L’idée est de former les futurs diplômés à la prise de parole et la défense de causes, en plus de transmettre largement les bonnes pratiques », détaille Cédrine Joly. Une trentaine d’étudiants de tous niveaux constituent cette année la première promotion.

Autre nouveauté, il sera possible d’intégrer le Bachelor of international business in administration (BIBA) en rentrée décalée. Et ce, dès ce mois de janvier 2023. Grâce à un format condensé, les déçus de Parcoursup pourront ainsi rattraper les quelques mois perdus dans une filière qui ne leur correspondait pas en intégrant directement le deuxième semestre du BIBA. Dès la deuxième année, ils retrouveront le programme classique. Les inscriptions se dérouleront chaque année à l’automne, directement sur le site montpellier-bs.com.

L’école montpelliéraine a par ailleurs fait savoir récemment qu’elle allait désormais déployer l’alternance sur deux années en Bachelor et sur l’intégralité de son PGE. À noter enfin que, depuis septembre 2022, il faut s’inscrire aux épreuves d’Ecricome Tremplin pour espérer rejoindre MBS.

Marie-Dominique Lacour

Bachelor B1 (y compris rentrée décalée) et B2 : 9700 euros par an. B3 : 13.000 euros ou alternance.

PGE 1 : 13.500 euros par an. PGE 2 et 3 : 13.700 euros. Alternance possible chaque année.

Crédit photo : Montpellier Business School.