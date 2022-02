Mes événements emploi, une expérimentation occitane réussie

C’est une sorte d’Eventbrite dédié aux personnes en recherche d’emploi, d’un nouveau poste ou d’une formation. Un site qui permet de retrouver tous les évènements organisés par les agences Pôle emploi en Occitanie : job dating, information métier, visite d’entreprise... Expérimenté depuis juillet dernier, Mes événements emploi (ex-Pôle emploi Action’s) est né à l’initiative de Sandrine David, alors chargée de projet au service entreprise de la direction régionale de Pôle emploi. « Chaque année, au challenge des intrapreneurs, nous avons l’opportunité de présenter chaque année des idées de services digitaux utiles aux demandeurs d’emploi. Si une idée est jugée pertinente par la direction nationale, elle intègre un dispositif d’incubation où elle est développée en mode start-up et et passe diverses étapes pour valider le bénéfice du service », explique Florence Vachon, conseillère Pôle emploi à Labège, également investie sur le projet.

Pour ne rater aucune opportunité

L’idée de Sandrine David consiste à regrouper les événements en un seul et même endroit pour une meilleure visibilité . « La finalité est surtout de permettre aux demandeurs d’emploi, mais aussi aux salariés en veille, de ne rater aucune opportunité. Ils ont accès à l’ensemble des rencontres organisées en agence ou à distance, correspondant à leurs attentes grâce à des filtres de recherche. Une fiche descriptive de chaque événement apporte des informations complémentaires (détail du poste proposé, site de l’intervenant partenaire, vidéo de présentation). Très facilement, les candidats intéressés peuvent s’inscrire en ligne à tout moment. Ils recevront par mail les un message de rappel la veille de l’événement. »

A ce jour, le site Mes événements emploi a proposé 1467 opérations et généré 10 900 inscriptions. Les utilisateurs interrogés trouvent le service facile et utile, et il continuera à évoluer selon leurs nouveaux besoins. Limité jusqu’à présent à l’Occitanie, ce service sera déployé sur la région Ile-de-France au cours du second trimestre 2022. L’équipe chargée de son développement (onze personnes) a fait évoluer le logo et les fonctionnalités du site rénové sous le nom Mes événements emploi, en cohérence avec les services de Pôle emploi. A (re)découvrir.

Ingrid Lemelle

Photo DR.