MBS accessible en rentrée décalée à compter de janvier !

« Face à la demande de plus en plus forte de réorientation des jeunes bacheliers et étudiants, MBS a décidé de rendre accessible le Bachelor of international business in administration (BIBA) via une rentrée décalée à compter de janvier 2023 », informe l’école montpelliéraine. Grâce à l’adaptation du programme, les étudiants suivront alors simultanément le premier et le second semestres en mode « fast track ».

« Nous permettons ainsi à des étudiants désireux de se réorienter de ne pas perdre une année et d’intégrer le BIBA dès janvier et d’être diplômés en 2025 », explique Iliya Komarev, le directeur du programme Bachelor. Ce jeudi 20 octobre, à 18h, les personnes intéressées pourront en savoir plus en assistant au webinar que Montpellier Business School organisera en présence d’étudiants.

