Liebherr-Aerospace Toulouse vous convie à son « Experts’ Meeting »

"Après deux années difficiles en raison de la crise sanitaire et de son impact sur le trafic aérien et l’industrie aéronautique, Liebherr-Aerospace Toulouse retrouve le chemin de la croissance", souligne dans un communiqué l’entreprise spécialisée dans les systèmes d’air aéronautiques. Une reprise qui s’accompagne de nouvelles embauches, avec quelque 80 postes à pourvoir cette année. Du CAP au doctorat, les compétences recherchées sont variées : monteurs mécaniciens, soudeurs-chaudronniers et usineurs sur machine à commande numérique, pour la fabrication, mais aussi des spécialistes des réseaux et télécommunications, de la conception et du développement, des méthodes... Les fonctions support seront également renforcées, notamment dans les services de supply chain, qualité, ventes et systèmes d’information de la société. Des postes ouverts sur ses sites de Toulouse et de Campsas, dans le Tarn-et-Garonne.

Un évènement spécifique aux ingénieurs

"Les nouvelles recrues évolueront dans une entreprise qui développe une vision de long terme où la diversité, l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail, l’évolution professionnelle et le dialogue social sont des leviers clefs de la politique RH. A titre d’exemple, en 2021, un accord sur le télétravail ainsi qu’un nouvel accord sur l’égalité professionnelle femmes/hommes ont été signés", note l’entreprise. Pour favoriser la rencontre des candidats et faciliter les échanges, Liebherr-Aerospace Toulouse renouvellera cette année son « Experts’ Meeting » au musée Aeroscopia, à Blagnac.

Organisée le 7 février prochain, cette 4e édition s’adressera plus particulièrement aux ingénieurs et cadres expérimentés. 21 postes d’ingénieurs système, logiciel, calculs mécaniques, essais... seront en effet à pourvoir lors de cet évènement. Pour participer, les candidats sont invités à s’inscrire dès à présent sur le portail dédié. Au cours de la soirée, les personnes présélectionnées pourront participer à des entretiens de recrutement et rencontrer des experts de Liebherr-Aerospace Toulouse pour en savoir plus sur l’entreprise et ses métiers. Un showroom présentant ses produits et services, ainsi que la visite du musée, leur seront enfin proposés.

Ingrid Lemelle

Photo Liebherr-Aerospace Toulouse.