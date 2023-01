Liebherr-Aerospace Toulouse SAS prépare sa nouvelle soirée de recrutement

Il s’agit de la 5ème édition, et elle se déroulera au sein de l’agence de simulation de vol AviaSim, à Beauzelle. Lors de la prochaine soirée "Experts’ Meeting", Liebherr-Aerospace Toulouse SAS promet aux participants une nouvelle expérience de recrutement inédite, avec la possibilité d’échanger avec des experts pour en savoir plus sur ses activités et projets, de découvrir ses produits dans un showroom dédié, de postuler bien sûr dans le cadre d’entretiens avec des managers et des responsables RH, et aussi de s’amuser ! Au cours de l’évènement organisé le lundi 30 janvier prochain, les candidats pourront en effet tester différents simulateurs de vol : d’avion de ligne de type Airbus A320, d’avion de chasse de type F35...

130 embauches prévues en 2023

Cette opération « Open Simulator » vise à attirer plus particulièrement des profils disposant de deux ans d’expérience minimum dans le domaine des bureaux d’études, des méthodes industrielles, des essais, des achats, de la supply chain et de la qualité. Des ingénieurs et des cadres qui se verront proposer une vingtaine de postes accessibles sur le site de l’entreprise spécialisée dans la conception, la distribution et la maintenance des systèmes de traitement de l’air pour l’aéronautique. Des postes de : responsable projet système ou chaine électrique, d’acheteur, de logisticien fournisseurs, d’ingénieur conception électronique système ou moteur, d’ingénieur performance thermodynamique...

Les personnes intéressées sont invitées à postuler avant le 22 janvier, via un CV vidéo depuis sont site. Et pour les postulants qui ne vivraient pas en Occitanie, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS pourra participer aux frais de déplacement et d’hébergement (jusqu’à 300 euros), sur présentation des justificatifs. Ces premiers recrutements s’inscriront dans une campagne plus vaste. En 2013, l’entreprise souhaite en effet intégrer 130 personnes sur ses sites de Toulouse et de Campsas (Tarn-et-Garonne). ses besoins portent sur des compétences variées, du CAP au doctorat, dans les métiers de la production (monteurs mécaniciens, soudeurs et usineurs sur machine à commande numérique...), de l’ingénierie (conception, industrialisation, méthodes...), des fonctions support (supply chain, qualité, ventes, systèmes d’information....).

