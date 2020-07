Lidl se développe à l’ouest de l’Occitanie

La direction régionale de Baziège couvre 82 supermarchés Lidl, répartis sur huit départements (09, 31, 32, 46, 64, 65, 81 et 82), une plateforme logistique (de près de 56.000 m2) et des services supports (RH, vente, approvisionnement...) à Baziège.

Autant de sites qui vont recruter plus de 300 personnes en 2020. Dont près de 200 employés Bac +2 maximum (équipiers polyvalents, étudiants, chefs de caisse...) et une quarantaine d’adjoints managers et de responsables de supermarché (à partir du Bac avec expérience jusqu’à Bac +3). 35 opérateurs logistiques seront également embauchés en CDI ou pour des contrats étudiants. L’enseigne va renforcer aussi ses effectifs cadres d’une trentaine de directeurs de supermarchés, chefs de secteur, spécialistes logistique et RH (à partir de Bac +2, sous réserve d’expérience, jusqu’à Bac +5).

Enfin, une quinzaine d’alternants vont rejoindre une partie de ses supermarchés ou les services supports de son siège. Lidl met en avant sa politique de rémunération « équitable, attractive et évolutive », ainsi que ses avantages sociaux (CE, mutuelle...).

