« Les mardis de l’emploi saisonnier »

A compter de ce mardi 16 mars et jusqu’au 27 avril, le Grand Narbonne met en place des permanences d’information sur l’emploi saisonnier dans 19 communes du territoire. « À cette occasion, l’équipe de la Maison du travail saisonnier renseignera les publics sur les emplois saisonniers, les formations et les solutions de logement et de mobilité », explique la collectivité.

Ces permanences débutent à Bize-Minervois et Ginestas, se poursuivront à Saint-Marcel-sur-Aude et Ouveillan la semaine prochaine, puis à Sigean et Port-la-Nouvelle...

