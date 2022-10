Le Village des Recruteurs arrive enfin à Toulouse (puis Montpellier) !

Le Village des Recruteurs, tournée nationale organisée par l’agence évènementielle lyonnaise Aglaé Events, s’apprête à faire étape à Toulouse. Une première, les organisateurs annonçant pour l’occasion un « job dating géant » ! Ce jeudi 13 octobre, au Stadium, leur village éphémère promet ainsi de réunir quelque 1500 postes et 80 entreprises et centres de formation. « Depuis sa création en 2015, cet évènement a pour objectif de favoriser la proximité entre employeurs ou formateurs et candidats, et le fondateur de l’agence, Antoine Tallis, étant toulousain, il avait bien sûr à cœur de pouvoir y proposer une date », explique sa directrice associée Stéphanie Kuperas.

Emplois et formations

En CDI, CDD, intérim, stage... les recruteurs proposeront donc de nombreuses opportunités lors de cette journée. Parmi eux : Aldi, la mutuelle Prévifrance, Safti, Tarmac Aerosave, Teleperformance, RTE, Securitas, la SNCF… Des postes rassemblés sur le site internet des organisateurs, chacun étant invité à les consulter, à identifier ceux qui correspondent à leur profil et même à postuler en ligne dès à présent. Pour ce faire, il est nécessaire de s’inscrire au préalable sur le site du Village des Recruteurs. Une procédure qui facilitera l’accès et les échanges le jour J. Concernant justement l’accès au job dating, les organisateurs recommandent également aux candidats de s’inscrire en amont sur leur plateforme. « Nous accueillons néanmoins tout le monde », assure Stéphanie Kuperas.

Les personnes en recherche d’emploi ne sont pas la seule cible de cette opération qui comporte aussi un volet formation. Des employeurs et des organismes présenteront leurs offres aux visiteurs en quête d’un contrat en apprentissage/de professionnalisation ou d’une opportunité de reconversion , à l’instar de l’agence Derichebourg Intérim et recrutement de Toulouse qui recherche actuellement des personnes souhaitant se former au métier d’inspecteur qualité aéronautique. Des contrats en alternance seront enfin ouverts aux candidats qui souhaiteraient préparer aux métiers d’assistant ressources humaines, gestionnaire de paie ou encore chef de projet RSE.

A noter enfin qu’une date est programmée à Montpellier, où le Village des Recruteurs est attendu le 17 novembre prochain, au Parc des expositions.

Ingrid Lemelle

Pour consulter les offres et vous inscrire, cliquez ici

Crédit photo Le Village des Recruteurs DR.