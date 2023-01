« Le Gala de l’Emploi »

Job dating organisé chaque année par l’Académie de boxe Toulouse Basso-Cambo. La 8e édition se déroulera le jeudi 2 février prochain, et elle devrait réunir quelque 300 opportunités d’emploi.

La matinée (à partir de 9h) sera dédiée aux entreprises intérim et des secteurs du commerce, du BTP, du nettoyage, de la restauration, de l’animation et du sport, et enfin du numérique. L’après-midi (de 14h à 16h30) lui, sera consacré à l’industrie, la logistique, la sécurité et les services à la personne. Plusieurs centres de formation d’apprentis et organismes d’insertion seront également présents.

Le 2 février, de 9h à 16h30 au Centre Commercial Géant Casino,Place Edouard Bouillières, à Toulouse.