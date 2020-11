Le Crepi lance le premier site où 100% des candidats sont recommandés !

Depuis près de 30 ans, le réseau des Crepi (Clubs régionaux d’entreprises partenaires de l’insertion) met en œuvre des actions de proximité innovantes pour rapprocher dirigeants et demandeurs d’emploi. La dernière en date est « Annonces emploi », le premier site regroupant uniquement des candidats recommandés. « Notre credo, ce sont les actions de terrain. Autant dire qu’elles sont perturbées avec la crise sanitaire ! Nous nous sommes donc demandés de quelle façon nous pourrions continuer à rendre visibles les personnes que nous accompagnons et que nous connaissons. Nous avions notre site Internet www.crepi.org... nous l’avons fait évoluer ! », explique Florence Emanuelli, la déléguée nationale de la fédération.

25 profils recommandés en Occitanie

Désormais, la plateforme compte en effet trois nouveaux onglets, parmi lesquels « Profils candidats ». La rubrique rassemble des fiches d’une centaine de personnes à ce jour. Toutes recommandées par l’un des seize clubs que compte le réseau en France, soit vingt-cinq pour le Crepi Occitanie, qui œuvre principalement en Haute-Garonne. Pas de CV classiques ici mais des « prises de parole ». « Nous leur demandons de se raconter, de nous parler de leur parcours, leur projet... Nous rédigeons ensuite leur présentation et nous donnons notre avis qui vaut recommandation. » Et le Crepi Occitanie de souligner par exemple que « on retrouve chez (tel candidat) l’importance du travail en équipe », que les « qualités rédactionnelles (d’une autre) n’ont d’égales que son aisance à l’oral ! », ou encore qu’une telle est « une personne qui s’illustre par sa curiosité et son envie de bien faire ».

Des avis rassurants pour les adhérents du réseau, qui bénéficient aussi d’un espace dédié sur le site : « entreprises engagées ». « Ce sont majoritairement des TPE/PME qui ont elles aussi souvent besoin de visibilité. Nous avons donc proposé à nos 2400 adhérents d’avoir également une fiche valorisant leur marque employeur. Enfin, un dernier onglet « Annonces emploi » relaie plus largement les offres des entreprises qui recrutent, afin de rendre compte de la dynamique de l’emploi local, même dans une période telle que celle que nous traversons. » Une réalité que confirme Laura Dublanc, chargée de mission au Crepi Occitanie : « Dans la fibre optique et le bâtiment notamment, mais aussi dans tous types de métiers dans l’intérim. »

La mise en relation, quant à elle, reste « humaine ». « Si un candidat ou une entreprise est intéressé(e) par une offre ou un profil, nous l’invitons à prendre contact avec le club concerné et nous leur donnons un premier niveau d’information qui leur permet de savoir s’il ou elle ont envie d’aller plus loin », souligne Florence Emanuelli. « Nous ne sommes pas des cabinets de recrutement, nous n’avons pas non plus la prétention de rivaliser avec des job boards, mais notre valeur ajoutée, c’est notre connaissance des différentes parties. Et c’est bien cela qui peut faire la différence... »

Ingrid Lemelle