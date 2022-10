La défense et le spatial proposent plus de 2000 postes à Toulouse !

Le marché du recrutement n’a jamais été aussi tendu, et le secteur de la défense et du spatial n’est pas épargné. C’est donc pour accompagner les besoins de ses membres, mais aussi de l’ensemble des acteurs de la filière, que cluster Primus Défense & Sécurité a décidé d’organiser un job dating . Une initiative lancée en partenariat avec le pôle de compétitivité Optitec, le Club Galaxie et la société Xerius. « Les ressources humaines sont une préoccupation que nous partageons tous. Sans être encore confrontés au phénomène de »grande démission« que connaissent les Etats-Unis, nous devons faire face au renouvellement d’une partie de nos effectifs, à commencer par ceux qui partent à la retraite, des effectifs que nous devons par ailleurs renforcer pour accompagner une activité soutenue », explique Gilles Laborde, président du cluster « Or qu’il s’agisse de pourvoir des postes techniques ou managériaux, nous manquons de candidats. »

Des opportunités en alternance

Le 12 octobre prochain, étudiants, jeunes diplômés, professionnels débutants ou expérimentés ou encore personnes en quête de reconversion sont donc attendus à l’Hôtel de Région à Toulouse (de 13h30 à 18h30). Une quarantaine de partenaires industriels (parmi lesquels Airbus, Thalès, le Cnes..) les informeront de leurs besoins, soit quelque 2600 emplois annoncés. « Ils sont rassemblés sur la plateforme du cluster Primus Défense & Sécurité, sous la forme de documents à consulter ou de liens vers les sites des recruteurs, ce qui permet aux personnes intéressées d’en savoir plus dès à présent », précise Enzo Ripoll, chargé de projets pour Primus. Une trentaine d’acteurs institutionnels et académiques participeront également à l’évènement. L’opportunité de s’informer sur les formations qui peuvent mener à la filière. « Nos entreprises recrutent en alternance, depuis le lycée jusqu’au diplôme d’ingénieur, car l’alternance peut apporter une solution à certaines difficultés en permettant d’intégrer immédiatement du personnel opérationnel », estime Gilles Laborde.

En marge des entretiens, plusieurs conférences seront organisées dans l’hémicycle de l’Hôtel de Région et un espace « démonstration » invitera les visiteurs à expérimenter des univers ou des métiers à l’aide de casques de réalité virtuelle ou de maquettes.

Gratuit, l’accès à cette manifestement est cependant soumis à une pré-inscription. « Nous incitons les personnes à nous joindre leur CV, CV qui seront ensuite transmis aux professionnels des RH des entreprises », indique Enzo Ripoll. Soit plus de 200 CV déjà réceptionnés...

Ingrid Lemelle

Pour consulter les offres, cliquez ici

Pour participer au job dating, inscrivez-vous ici

Photo Piro - Pixabay.