LIP veut développer le CDI Intérimaire en Occitanie

Acteur majeur de l’intérim en France, le groupe LIP compte 135 agences en France déployées sur l’ensemble du territoire. En Occitanie, il compte déjà onze antennes et il en a ouvert à la mi-avril une nouvelle dédiée spécifiquement au recrutement du personnel soignant à Montpellier avec une vingtaine de postes d’infirmiers en CDD et CDI à pourvoir. « Notre groupe possède plusieurs spécialisations métiers avec trois branches : industrie et bâtiment, transport et logistique (LIP Mantrans) et tertiaire (LIP solutions RH). Nous développons cette dernière depuis trois ans. Elle se dédie à la comptabilité, au secrétariat et au secteur médical », note Virginie Monteiro, directrice de zone de la société. « Nous ciblons principalement les PME, même si nous nous intéressons également depuis peu aux grands comptes. Cependant, ils ne pèseront pas pour plus de 20% de notre chiffre d’affaires. » En Occitanie, LIP a déjà placé plus de 875 intérimaires en équivalent temps plein chez 490 clients régionaux.

24 ouvertures d’agences dans les 24 mois à venir

L’activité de la société se porte très bien malgré la crise sanitaire. « Nous avons des besoins importants de recrutement à Toulouse et Montpellier dans notre branche industrie et bâtiment. La reprise de l’activité est conséquente depuis le mois de juin 2020. Mais nous recrutons également du personnel pour nos agences », signale Virginie Monteiro.

Le groupe va poursuivre son déploiement en Occitanie en 2021 en ouvrant une nouvelle agence à Albi. « Nous allons nous inscrire dans un projet de 24 ouvertures d’agences en 24 mois sur les deux années à venir. Il devrait donc y avoir d’autres implantations en Occitanie. » Parmi ses autres projets, LIP a pour ambition de développer sa partie CDD et CDI sur les métiers de l’industrie et du bâtiment. « Nous entendons ainsi répondre aux besoins en main d’œuvre de certains secteurs et à leur difficultés de recrutement », explique Virginie Monteiro. « Nous souhaitons aussi développer le CDI intérimaire (CDII), afin de participer au développement et à la reconnaissance de ce contrat. À ce jour, de nombreux CDII sont proposés dans la région. Nous souhaitons ainsi à l’avenir que 30% de nos recrutements aient lieu par ce biais. »

Louise Lané

Photo DR