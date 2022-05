« L’aéro recrute »

Nom de la campagne de recrutement lancée par le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas), le syndicat professionnel qui regroupe plus de 400 sociétés. Cette campagne vise à faire connaître les opportunités de postes et de carrière, du CAP au Bac +8, aux jeunes diplômés, candidats expérimentés ou en reconversion.

Les secteurs de l’aéronautique, de l’espace et de la défense connaissent certes une forte reprise d’activité. Quelque 15.000 besoins en CDI ont été identifiés au national, dont 800 dans la seule région Occitanie, auxquels s’ajoutent plus de 6000 postes en alternance, ainsi qu’une progression des embauches en intérim.

Pôle emploi s’associe à la démarche en consacrant un salon en ligne aux secteurs, du 1er au 17 juin prochain.

Pour découvrir les postes ouverts en Occitanie, cliquez ici.