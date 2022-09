Dans le cadre du meeting aérien de Francazal, les vendredi 23 et samedi 24 septembre prochains, l’Avion des Métiers by Gifas sera sur le tarmac ! Organisé avec le Campus des métiers et des qualifications d’excellence Aéronautique et Spatial et l’UIMM Occitanie, cet espace de 800 m2 sera animé par une douzaine d’organismes de formation.

« Le Pôle Formation de l’UIMM Occitanie sera notamment présent pour faire découvrir aux demandeurs d’emploi, aux collégiens, aux lycéens et à leurs professeurs la diversité des métiers de l’industrie aéronautique, de la soudure à la peinture en passant par l’ajustage, la chaudronnerie ou bien encore le câblage. Des démos, des manipulations pédagogiques, des animations vidéo, des témoignages ainsi qu’un escape game vous permettront de toucher du doigt des métiers passionnants que l’on soit opérateur, technicien ou ingénieur. Vous retrouverez aussi sur place de nombreuses entreprises du secteur qui présenteront leurs offres d’emploi », informe les organisateurs.

A noter que la journée du 23 septembre sera plus particulièrement dédiée aux publics scolaires et aux demandeurs d’emploi.

Plus d’infos ici