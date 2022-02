L’UIMM Occitanie accompagne les industriels 4.0

Depuis la rentrée 2021, l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) propose onze nouvelles formations post-bac en Occitanie. Toutes dispensées en alternance.

Cinq d’entre elles ont été ouvertes à l’est, à Baillargues, dans l’Hérault. Le BTS Conception de produits industriels (CPI), accessible après un Bac scientifique, STI2D ou Pro Industriel, prépare les futurs dessinateurs ou techniciens de bureau d’études à concevoir des produits à partir de logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO). Un autre BTS, Conseil et commercialisation de solutions techniques, forme pour sa part des négociateurs-vente et chargés de clientèle spécifiquement pour l’industrie. Trois Bachelors ont également fait leur rentrée. De Chef de projet systèmes informatiques appliqués, axé sur le développement des applications et l’administration des réseaux. De Chargé d’affaires en chaudronnerie, tuyauterie et soudure pour les détenteurs d’un diplôme Bac +2 dans l’un des trois domaines. Et enfin, de Maintenance avancée industrielle.

Six nouveaux cursus à Beauzelle

Côté ouest, le pôle formation de Beauzelle, situé près de Toulouse, compte six nouvelles formations, dont deux BTS en Services informatiques aux organisations et Conception et réalisation de systèmes automatiques. Ce dernier forme des techniciens capables d’installer et de mettre en service des systèmes réalisés sur mesure et fabriqués à l’unité ou en petite série. Le centre a aussi ouvert deux Mentions Complémentaires : l’une de Technicien soudage, et l’autre d’Agent de contrôle non destructif. Celle-ci spécialise les bacheliers technologiques ou professionnels à un contrôle minutieux des produits, pendant leur fabrication ou lors d’opérations de maintenance.

Enfin, le Centre de formation des apprentis de l’industrie propose désormais le Bachelor Maintenance avancée industrielle, en commun avec le centre héraultais, et un Bachelor Infrastructures et cybersécurité, en partenariat avec l’école d’ingénieur 3iL.

Mathieu Michel

Crédit photo : UIMM-Agence IMAGISTA-Aurélien Audy.